Kylie Minogue musste lange um Anerkennung kämpfen

Was waren Ihre besten und was die schlimmsten Erlebnisse im Studio 54 oder anderen Discos?

Im Studio 54 war ich leider immer nur in meinen Vorstellungen und Träumen. Aber ich hatte wunderbare Momente in Clubs in Ibiza. Als Teenager hatte ich in einer Disco namens Blue Light zu Hause in Victoria in Australien viel Spaß.Die fand immer am Samstagnachmittag statt und wurde von der Polizei organisiert, die damit ein Programm für Jugendliche schaffen wollte. Und heute noch lache ich mit meiner ältesten Freundin darüber, dass wir mit 18 Jahren an der Tür einer Disco in Melbourne abgewiesen wurden. Bis heute weiß ich nicht, wieso. Am Alter lag es nicht, also hat ihnen vielleicht unser Aussehen nicht gefallen. Aber wir haben dann gesagt, dass die Disco einfach nur schon voll war, um damit umgehen zu können.

Ihre Musik-Karriere begann, als Sie als Schauspielerin in der Serie „Neighbours“ zwei Songs sangen und darauf hin von den Hit-Produzenten Stock, Aitken & Waterman nach London eingeladen wurden, um „I Should Be So Lucky“ aufzunehmen …

Da bin ich mit 17 mit meinem Manager so weit geflogen, hatte mir dafür extra zwei Wochen von den „Neighbours“-Dreharbeiten freigenommen. Dann kamen wir dort an und sie hatten aber völlig vergessen, dass wir kommen und keinen Song vorbereitet. Deshalb schrieben sie „I Should Be So Lucky“ dann in nur 20 Minuten.