KURIER-Podcast gewinnt Stephan-Rudas-Preis

Mental Health. Psychische Gesundheit ist ein immer größeres Thema in der Gesellschaft. Auch im heuer gestarteten KURIER-Podcast „Ich weiß, wie es ist“: Darin erzählen Menschen ihre ganz persönliche Lebensgeschichte. Wie bei ihnen alles anfing, an welcher Stelle sie an ihrem Tiefpunkt waren und mit welcher Hilfe sie aus ihrer Krise herausgekommen sind. Die Interviews führen KURIER-Redakteure (Caroline Bartos, Laila Docekal und Yvonne Widler), Tonmeister Dominik Kanzian kümmert sich um den Schnitt, produziert wird der Podcast von Elias Natmessnig.

Der Stephan-Rudas-Preis zeichnet seit sechs Jahren herausragende Medienprojekte aus, die zur Entstigmatisierung von psychischen Erkrankungen beitragen. In diesem Jahr hat der KURIER gemeinsam mit dem Podcast „Crazyturn“ den Preis in der Kategorie Podcast gewonnen, die Verleihung fand am Dienstag im Rathaus statt.