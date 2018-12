KURIER-Journalisten bei Gala geehrt

Am Dienstagabend sind in Wien die "Journalisten des Jahres" vom Fachverlag Oberauer ausgezeichnet worden. Neben der "Journalistin des Jahres", Corinna Milborn, wurden auch zwei KURIER-Redakteure geehrt. Guido Tartarotti wurde zum "Kolumnisten des Jahres" gekürt und Dieter Chmelar belegte den dritten Platz in der Kategorie " Unterhaltung".