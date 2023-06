Kunststreit entschieden: Wer hat als erster eine Banane an die Wand gepickt?

Morford hatte 2001 im Werk "Banana and Orange" die jeweilige Frucht (aus Plastik) auf grüne Flächen geklebt. Die Ähnlichkeiten seien jedoch laut Gericht zu gering: So sei etwa der Winkel, in dem die Früchte angeklebt wurden, ein anderer; auch die Methode und die Auflage seien zu unterschiedlich. Die zwei Kunstwerke gleichzusetzen würde die "Anzahl der Arten, wie eine Banane an eine Wand geklebt werden kann, ohne dass man das Kunstwerk eines anderen kopiert, signifikant einschränken".