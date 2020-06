Die Jagd nach dem Rekord-Bild

Am Dienstag fällt in London wieder der Startschuss zur Auktionssaison: In der Königskategorie Impressionismus/Moderne rittern Christie’s (4.2.) und Sotheby’s (5.2.) in schon traditioneller Weise um ihre Marktdominanz.

Dass danach Rekordumsätze vermeldet werden und „das beste Ergebnis der Geschichte“ für bestimmte Künstler und Unterkategorien ausgerufen wird, gehört fast schon zum guten Ton. „Die Menschen sehen die großen Auktionen in London und New York als öffentlichen Maßstab dafür, wie es um den Markt bestellt ist“, erklärt Helena Newman, globale Chefexpertin für Impressionismus bei Sotheby’s, im KURIER-Gespräch. „Die Leute schauen auf diese Preise und berücksichtigen sie, wenn sie ihre Entscheidungen treffen, ob sie selbst verkaufen sollen oder nicht.“