Kunstkraftwerker Antoni Tàpies ist tot

Neben Ausflügen in einen fantastischen Realismus und eine manische Strichfolge, die sich an der Art brut orientiert, versucht er sich in verspielten surrealistischen Bildern und Collagen aus Zeitungspapier und Fäden. Später blickt er auf diese Phase mit gemischten Gefühlen zurück: „Dieser Einfluss war nicht so vorteilhaft, weil er mich meiner Spontaneität beraubte.“

Während der Franco-Diktatur engagiert sich Tàpies mit der Avantgarde-Gruppe „Dau al Set“ im Widerstand.