Kunsthistoriker und Ex-Museumschef Peter Weiermair verstorben

Er gehörte lange Zeit zu den einflussreichen Personen des österreichischen Kunstgeschehens und machte sich insbesondere um die Anerkennung der künstlerischen Fotografie verdient. Am vergangenen Freitag ist Peter Weiermair nun im Alter von 77 Jahren verstorben. Das gab die Galerie Krinzinger, der Weiermair über Jahrzehnte verbunden war, am Dienstag bekannt.

Weiermair, in Oberbayern geboren, wuchs in Innsbruck auf. Nach seinem Studium der Germanistik, Kunstgeschichte und Philosophie gründete er 1966 den Verlag „allerheiligenpresse“ und 1968 das „Forum für aktuelle Kunst“ in Innsbruck, das er bis 1979 leitete. Neben seiner journalistischen Tätigkeit - u. a. für die Salzburger Nachrichten - arbeitete Peter Weiermair von 1969 bis 1979 in Innsbruck auch als Kurator an der Tiroler Landesgalerie Galerie im Taxispalais. Ab1980 leitete er den Frankfurter Kunstverein und war ls Professor für zeitgenössische Kunst und Kunstvermittlung an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach tätig.

Fotografie

Weiermair beschäftigte sich schon sehr früh mit der Fotografie als eigenständiger Kunstform. Das Salzburger Rupertinum, dassich früh als zentrale Stelle im Sammeln von künstlerischer Fotografie in Österreich positioniert hatte, berief ihn im August 1997 zum Nachfolger von Museumsgründer Otto Breicha (1983–1998). Die veränderte politische Situation zur Jahrtausendwende veranlasste ihn aber bereits 2000, ein attraktives Angebot aus dem Ausland anzunehmen. Mitte 2001 wird er Direktor der Galleria d'Arte Moderna in Bologna, die er bis 2007 leitet. Zwischen Jänner und Juli 2001 fungierte Weiermair mit seiner Nachfolgerin Agnes Husslein als Doppelspitze des Rupertinums.

Als Herausgeber zahlreicher Bücher fokussierte Weiermair oft auf die Körperfotografie und auf den homoerotischen Blick. Mit Anthologien wie "Männer sehen Männer" (1986) und "Frauen sehen Männer" (1995) legte er früh den Grundstein für die Auseinandersetzung mit Körperbildern, die heute präsenter als je zuvor scheint. Auch die Debatte um das Sammeln künstlerischer Fotografie (Stichwort "Fotomuseum") kann sich in vielerlei Hinsicht auf Weiermair als Impulsgeber berufen.