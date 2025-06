Kunsthandel bestärkt Wunsch nach MWSt-Senkung: "Drohen Anschluss zu verlieren"

Der internationale Kunstmarkt hat schon rosigere Zeiten gesehen - und Österreich droht in dem Gefüge weiter zurückzufallen. Das fürchtet jedenfalls der Verband österreichischer Galerien, der in einer Aussendung am Freitag die Bundesregierung zum Handeln aufforderte: Es gelte, das Ziel einer Reduzierung des Mehrwertsteuersatzes auf Kunstverkäufe in die Tat umzusetzen, so der Tenor.

"Während sich Länder wie Frankreich (5,5 %) und Deutschland (seit kurzem 7 %) gezielt mit reduzierten Mehrwertsteuersätzen im Kunstbereich neu positionieren, bleibt Österreich mit einem vollen Satz von 13 % zunehmend zurück", heißt es in der Aussendung. "Besonders drastisch ist die jüngste Entscheidung Italiens: Die dortige Mehrwertsteuer auf Kunst wurde von 22 % auf 5 % gesenkt – ein gravierender Schritt, der unmittelbare Auswirkungen auf den eng verflochtenen österreichisch-italienischen Kunsthandel hat."