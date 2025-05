Großer Wert, schwammiger Preis: Warum Kunst das kostet, was sie kostet

Auch die großen Player an der Spitze des internationalen Kunstmarkts geben es mittlerweile billiger: Die Auktionen der vergangenen Woche in New York, gern als Gradmesser für die Gesundheit der Branche angesehen, waren fast in allen Kategorien eine Enttäuschung. Top-Lose von Giacometti oder Warhol blieben liegen, Sotheby’s und Christie’s setzten entgegen der vorab publizierten Schätzwerte von 1,6 Milliarden US-Dollar in Summe nur eine Milliarde um.

Doch diese Trends und Werte repräsentieren nicht „den“ Kunstmarkt. Dieser spielt sich nämlich zu nicht unwesentlichen Teilen in anderen Sphären ab – in Galerien, bei Kunsthändlern und auf unzähligen kleinen und mittleren Messen, wo Käufe nicht erst im fünf- oder sechsstelligen Bereich beginnen.

Die Preishürde

Der jüngste Zuwachs in der Kunstmesselandschaft Wiens will potenziellen Käufern die Angst vor hohen Preisen nehmen: Bis Sonntag findet die „Affordable Art Fair“ in der Wiener Marx Halle statt. Die „leistbare“ Kunstmesse gibt es bereits in 15 anderen Städten, in Österreich will das Format längerfristig, in jedem Fall aber in den kommenden vier Jahren präsent sein, sagt Leiterin Tanya de Breda Vriesman im KURIER-Gespräch.