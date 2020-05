Kunsthalle Wien: Striptease vor Möbeln

Im Kern ist es eine Fotoausstellung, doch das vielsagendste Exponat ist ein Säulenkapitell aus Gips: Das Objekt, das an einer Wand des "project space" der Kunsthalle Wien hängt, läuft auf einer Seite in eine ionische Schnecke, auf der anderen in eine weibliche Brust aus.

Der Turiner Architekt, Designer und Tausendsassa Carlo Mollino (1905-1973) hatte das sexuell aufgeladene Architekturfragment 1936 ersonnen. Es wirkt wie sein Credo: Ob er nun baute oder fotografierte, Möbel designte oder Häuser einrichtete, immer wieder kam er auf den weiblichen Körper als das Maß aller Dinge zurück.