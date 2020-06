Am Ende steht die Plastikwurst

Der Franzose PierreBismuth fand eine andere Lösung: Im Film "Eternal Sunshine of The Spotless Mind" (dt. "Vergiss mein nicht", 2004), an dessen Oscar-prämiertem Drehbuch der Künstler als Ko-Autor mitarbeitete, werden Erinnerungen kurzerhand gelöscht.

In Bismuths künstlerischer Arbeit, die nun im Obergeschoß der Kunsthalle in einer famosen Retrospektive ausgebreitet ist (bis 22.3.), geht es dagegen mehr um radikales Recycling: Ein Stadtplan von Paris ist hier Ausgangsmaterial zum Falten einer Origami-Krabbe. Für die Serie "Collagen für Männer" schnitt Bismuth Bilder aus Herrenmagazinen so zurecht, dass die gezeigten Frauen "bekleidet", ihre lasziv-klischeehaften Posen und Blicke aber umso exponierter erscheinen. In Filmdokumenten von Picasso, Freud und anderen verfolgte Bismuth die Bewegungen der rechten Hand mit einem Stift – und machte die Geistesgrößen zu "abstrakten Malern". Das alles ist so geistreich, humorvoll und erhellend, dass es eine Freude ist.

Unkonventionell ist auch die Organisation der Schau: Ein Anwalt, ein Kurator und ein Psychoanalytiker wählten die Werke aus Bismuths Fundus aus, in den Wandtexten kommentiert jeder die Kunst aus seiner Perspektive. Dem Anwalt geht es dabei oft um Urheberrechtsfragen, der Kurator widmet sich kunstspezifischen Themen.

Eine Arbeit wollte niemand der drei auswählen, Bismuth pflanzte sie trotzdem in den Saal: Es ist eine Maschine, die Plastik-Würste mit künstlichem Hühnergeschmack herstellt. Die Idee des Künstlers, der als Alchemist wertlose Dinge veredelt, macht hier eine Rolle rückwärts: Am Ende ist alles Recycling-Material.