Das "System Matt": Alles erlaubt

Der Kontrollamtsbericht der Stadt Wien, der letzte Baustein zu einer möglichst objektiven Beurteilung der Vorwürfe gegen Gerald Matt, ist veröffentlicht. Und noch immer klafft ein tiefes Loch zwischen zwei unterschiedlichen Sichten jener Affäre, die den inzwischen zurückgetretenen Direktor der Kunsthalle Wien 2011 erstmals in Bedrängnis brachte.

Matt wurde vorgeworfen, Kunsthallen-Mitarbeiter für private Zwecke eingesetzt, hohe Telefonkosten und ausufernde Dienstreisen angehäuft, autoritären Umgang mit Mitarbeitern gepflegt und für Sponsoren in Sachen Staatsbürgerschaften interveniert zu haben.

Und nach den Maßstäben des „Systems Matt“ – also jener Vereinsstruktur, die dem Ex-Direktor umfangreiche Reisen, Nebentätigkeiten und Erfolgsprämien zugestand – hat sich Matt tatsächlich nichts zu Schulden kommen lassen.

Dass dies aus Sicht der Kulturpolitik – und des Steuerzahlers – nicht so eindeutig ist, darüber spricht der Kontrollamtsbericht aber klare Worte: Die in Matts Dienstvertrag vorgesehene Zulässigkeit einer Nebentätigkeit im Ausmaß von bis zu 15 % der Gesamtarbeitszeit und die Erlaubnis zur Nutzung von betrieblichen Ressourcen im Rahmen dieser Tätigkeit „sollten in Zukunft vermieden werden“, heißt es mehrmals im Bericht.