Kunstfund: Heftige Kritik an Ermittlern

Der spektakuläre Kunstfund in München ist für Albertina-Direktor Klaus Albrecht Schröder „ein Schock“ gewesen. „Natürlich hat das niemand gewusst“, widersprach er gegenüber der APA seinem Kollegen, dem Kunsthistoriker Alfred Weidinger. „Es gab keinen Grund, daran zu zweifeln, dass die Sammlung verbrannt war.“ Vor allem was die Rechtslage angeht müssten nun allerdings „radikale Fragen“ gestellt werden, so Schröder, der auch scharfe Kritik an den zuständigen Behörden übte: „Man muss das rasch diesen Provinzclowns wegnehmen, die offenbar nicht wissen, was jetzt alles abzuhandeln ist.“

Dass die Familie Gurlitt Bilder besaß, sei natürlich klar gewesen, „sie waren ja wichtige Kunsthändler seit den 1910er Jahren, auch solcher Werke, die später als verfemt galten“. Insofern seien auch spätere Verkäufe über Auktionshäuser „völlig glaubwürdig“ gewesen.

Die Bedeutung des Fundes für die Kunstgeschichte dürfe man nicht übertreiben - „sie muss nicht neu geschrieben werden, unser Bild von Matisse und Chagall wird sich nicht grundlegend ändern“. Die wichtigsten Fragen, die der Fall aufwerfe, seien stattdessen rechtlicher Natur. „Es ist schon seltsam, dass man in Deutschland das Reichsgesetz über die Beschlagnahmung entarteter Kunst aus den eigenen Museen nie für nichtig erklärt hat“, gibt Schröder zu bedenken.

Auch über die Verjährung müsse man nachdenken. „ Gurlitt hatte eindeutig ein Unrechtsbewusstsein. Wenn sich ein Nutznießer eines Deals mit dem Teufel nur lang genug ducken muss, bis es verjährt ist, ist das kaum zu rechtfertigen.“ Stattdessen müsse hier eine „weltweit einheitliche Linie“ gefunden werden. Denkbar wäre für Schröder etwa, dass man die Verjährungsfrist noch einmal verlängert, sie aber ab einem bestimmten Zeitpunkt für alle Restitutionsfälle in Kraft setzt, „um Rechtssicherheit zu geben“.

Heftige Kritik übte Schröder an den zuständigen Behörden. „Zwei Jahre lang nicht zu erkennen, dass das zu Recht von höchstem öffentlichen Interesse ist, ist völlig inakzeptabel.“ Die mit dem Fund beauftragte Kunsthistorikerin Meike Hoffmann sei offensichtlich „völlig überfordert und gehört sofort abgezogen“, so Schröder. „Wenn jemand so lange nicht erkennt, was er da in den Händen hält und was für Fragen sich hier in radikaler Weise auftun, dann ist er für diese Aufgabe in jeder Weise ungeeignet.“