Kunstfund: Alliierte hatten nach Krieg Werke beschlagnahmt

In der am Dienstag erstmals in Details offiziell präsentierten Sammlung sind unbekannte Werke unter anderem von Marc Chagall und Otto Dix (etwa ein Selbstporträt aus dem Jahr 1919) sind unter den 1406 Kunstwerken, die in einer Münchner Privatwohnung gefunden wurden.

Dazu noch weitere Meisterwerke der klassischen Moderne, auch Kunst früherer Epochen (bis zurück ins 16. Jahrhundert). Entgegen den Befürchtungen waren diese fachgerecht gelagert und sind zwar teils verschmutzt, aber in gutem Zustand.

Der Wert wurde ursprünglich mit einer Milliarde Euro angegeben, nun gilt er als unschätzbar.

Einig ist man: Die Sammlung ist eine einzigartige, in ihrer Dimension kaum erfassbare Entdeckung. Doch nach der ersten offiziellen Stellungnahme der ermittelnden Behörden (für viele Erben kam dieses Statement eindeutig zu spät) waren rund um den Sensationsfund weit mehr Fragen offen als zuvor.

Schelte mussten die Ermittler dafür einstecken, dass es bisher keine vollständige, öffentlich zugängliche Liste der Sammlung (wie in vergleichbaren Fällen üblich) gibt. So bleibt weiter unklar, in welchem Ausmaß es sich bei der wohl vorwiegend während der NS-Zeit entstandenen Sammlung um Raubkunst handelt.