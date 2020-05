Kunstbetrachtung in einer modernen Wunderkammer

Bilder hängen ohne Rahmen in der Luft, Objekte versperren wie Leitplanken den Weg, Licht dringt durch farbiges Papier gedämpft durchs Fenster, aus einem Lautsprecher tönt eine Stimme: Die Ausstellung „Function Follows Vision, Vision Follows Reality“ in der Kunsthalle am Karlsplatz (bis 23. 8.) ist so ziemlich das Gegenteil dessen, was man von Kunstschauen in klinisch weißen, meditativen Museumsräumen gewohnt ist. Doch sie nimmt einen gefangen.