„Kunst und Krempel“ als „Anker in die Vergangenheit“

Das Geheimnis der Sendung, die es seit über 35 Jahren gibt, ist für Giese „die Zeit, die wir uns für die Gäste und Objekte nehmen. So ein Gespräch kann fünf, sechs Minuten dauern. Das ist in dieser Medienlandschaft ein Rarissimo.“ Fürs Publikum sei „Kunst und Krempel“ „ein Anker in die Vergangenheit.“ In der schnelllebigen Zeit von heute treffe es hier auf etwas, was Bestand hat. „Und natürlich will man auch wissen, was ein Objekt wert ist.“

Wobei, so meint Design-Expertin Katharina Marchgraber, viele gar nicht davon ausgehen, das sie einen großen Schatz besitzen würden. „Oft treibt die Leute die reine Neugierde an, man will mehr über das Objekt und die Zeit, aus der es stammt, erfahren.“