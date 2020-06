Kunst statt Schneekanonen als Tourismusmotor

Am Dach ragt ein Kaktus in die Berglandschaft, in der Tiefgarage ist ein Volvo auf vier Magnum-Weinflaschen aufgebockt: Im „Arlberg Hospiz Hotel“ in St. Christoph/ Tirol ist die Kunst eingezogen. Studierende der Klasse von Brigitte Kowanz an der Wiener Angewandten verwundern seit Anfang Dezember Gäste mit ihren Werken.