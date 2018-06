Kunst: Lasst die Blumen wieder sprechen

Das Blumenbild diente also auch als Porträt des Fortschritts und der rationalen Erfassung der Welt. Knapps Schüler Anton Hartinger (1806 – 1890) stieß weiter in diese Richtung vor: Seinen Aquarellen, die als Vorlagen für einen Prachtband entstanden, ist eine Schau in der Gemäldegalerie der Akademie der bildenden Künste gewidmet (bis 26.8.).

Die Orchideen und Lilien, die Hartinger in Wiens Gewächshäusern erfasste, hatten freilich allesamt Migrationshintergrund. Und an die Idee, das Thema „Diversität“ mit Blumen darzustellen, knüpfen Künstlerinnen und Künstler heute wieder an.