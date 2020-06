Kunst-Hits auf "Heavy Rotation"

Gut beobachten lässt sich dies am kommenden Dienstag und Mittwoch, wenn Sotheby’s und Christie’s in New York, der Welthauptstadt der Hochfinanz, ihre traditionellen Abendauktionen in der Sparte Impressionismus und Moderne abhalten. Die Zugpferde beider Versteigerungen stammen aus den Top Ten der weltweit wertvollsten Künstler: Beide Häuser werben mit Pablo Picasso (Platz 1), Claude Monet (Platz 3) , Alberto Giacometti (Platz 8) und mit Amedeo Modigliani (Platz 10).

Die genannten Platzierungen stammen aus einem Ranking, das die Marktforschungs-Firma "Skate’s" auf Basis von summierten Auktionsumsätzen erstellt – eine Zählweise, in dem sich sowohl die Menge verkaufter Werke als auch hohe Einzelpreise niederschlagen.

Amedeo Modigliani ist – anders als etwa Picasso, der auch ein mengenmäßig enormes Werk hinterließ – wegen seiner vergleichsweise raren, dafür umso begehrteren Gemälde in den Top Ten vertreten. Seine Biografie – Modigliani war schwerer Alkoholiker und starb im Alter von nur 35 Jahren an Tuberkulose – wirkt sich heute ironischerweise noch wertsteigernd aus. Christie’s vergisst nicht zu betonen, dass das Porträtbild "Junger Mann mit roten Haaren" (1919), das am Dienstag mit einem Schätzwert von 8–12 Millionen US-Dollar zur Versteigerung gelangt, zu den letzten Werken des Bohemiens gehörte. Sotheby’s wird im Juni mit einem Modigliani-Bild in einer Pariser Auktion nachziehen(Schätzwert 5–8 Millionen Euro).