Kunst gibt endlich Ruhe: Die Rückkehr zur Innerlichkeit

Das Wiener KHM aktivierte ebenfalls die Idee, ein einzelnes Kunstwerk in einem abgeschotteten Raum zu betrachten, mit dem Theseustempel in Wien - die Eröffnung des heurigen Beitrags von Susanna Fritscher wurde allerdings vertagt. Weitere Meister in der Gestaltung von „Schönheitszellen“ sind Olafur Eliasson, der mit Architekt David Adjaye im Auftrag der Mäzenin Francesca Thyssen-Bornemisza einen Pavillon auf der kroatischen Insel Lopud baute, oder der Deutsche Wolfgang Laib, der 2019 seine Kreationen aus Blütenpollen und Bienenwachs just in den Mönchszellen des Fra Angelico in Florenz platzierte. Auch in der Kulturhauptstadt Linz wurde 2009 die Möglichkeit geschaffen, eine Stube am Turm des Mariendoms zu bewohnen - als Eremit mitten in der Stadt.