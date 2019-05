Kunst-Geschichten aus der Zeitkapsel

2013 hängte der Künstler Christian Kosmas Mayer einen Plüschbären in eine Quelle im englischen Knaresborough, deren mineralhaltiges Wasser dafür bekannt war, „Versteinerungen“ herbeizuführen. Der Effekt galt zunächst als magisch, doch schon ab 1630 wurde er touristisch vermarktet.

Auch in Schweden wurde im 18. Jahrhundert die Geschichte eines verunglückten Minenarbeiters bekannt, der mehr als 40 Jahre nach seinem Tod „versteinert“ aufgefunden und von seiner einstigen, mittlerweile hochbetagten Geliebten wieder erkannt wurde. Christian Kosmas Mayer, der im deutschen Sigmaringen geboren wurde und seit seinem Studium an der Wiener Akademie in Österreich lebt, ist ein Meister darin, solche Geschichten in Kunstwerke zu verdichten. Er schafft dabei Situationen, in denen Zeit nahezu physisch greifbar wird. „Ich sehe es nicht so, dass die Geschichte jemals abgeschlossen ist“, sagt der 42-Jährige, der seit 2012 auch beständig Presseartikel sammelt, in denen von vergrabenen Zeitkapseln berichtet wird. Mayer vergrub 2015 selbst eine solche in Los Angeles, dazu gestaltet er Installationen, Filme, Ausstellungen.