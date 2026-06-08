Gerichtsverfahren um Klimts "Fräulein Lieser": Erbin klagt in New York

Es ist ein neues Kapitel in einer unrühmlichen Saga des österreichischen Kunstmarkts. Denn als Gustav Klimts unvollendetes Gemälde "Bildnis Fräulein Lieser" 2024 unter großer internationaler Anteilnahme im Wiener Auktionshaus "im Kinsky" versteigert wurde, war nicht klar, aus wessen Besitz das Bild genau stammte - und wessen Ansprüche in einem vorsorglich geschlossenen Vergleich eigentlich abgegolten werden müssten. Wegen dieser Unklarheit wurde der Verkauf schließlich rückabgewickelt. Nun ist am Höchstgericht des US-Bundesstaats New York eine Klage eingegangen, die auf eine Herausgabe des Gemäldes und auf mögliche Schadenersatzforderungen abzielt.

Beklagte in dem Prozess, über den zuerst die New York Times und der Standard berichteten, sind das Auktionshaus im Kinsky und die Einbringerin des Gemäldes, die als eine gewisse Eva Ropper identifiziert wird. Als Klägerin tritt eine im US-Bundesstaat South Carolina wohnhafte Patricia Leahy auf, laut Anklageschrift die Urenkelin des Industriellen Adolf Lieser. Dieser soll das Porträt seiner Tochter Margarethe bei Klimt in Auftrag gegeben haben. Diese Version der Geschichte wird allerdings nicht universell geteilt: Einer anderen Hypothese zufolge könnte auch eine der Töchter von Henriette "Lilly" Lieser-Landau, der Frau von Adolf Liesers Bruder Justus, die Dargestellte sein.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA/MAX SLOVENCIK

Das Auktionshaus im Kinsky war vor der Auktion stets mit der Aussage aufgetreten, dass mit einem vor der Auktion geschlossenen Vergleich alle Ansprüche von möglichen Erbinnen und Erben abgedeckt seien. Dieser Darstellung widerspricht die Klagschrift: Leahy sei in das Abkommen nicht inkludiert gewesen. Statt desssen habe das Auktionshaus kurz vor der Versteigerung Druck auf sie ausgeübt und sie gedrängt, nicht mit der Presse zu sprechen, weil dies den Wert des Gemäldes geschmälert hätte. Die Klagsschrift insinuiert auch, dass der erzielte Preis - der Hammer fiel nach einem Gebot bei 30 Millionen Euro, inklusive Prämien betrug der Preis 35 Millionen - weit unter dem Marktwert gelegen sei.

Als Käuferin trat "im Kinsky" die Honkonger Kunstberaterin Patti Wong auf. Sie bemühte sich laut Klagsschrift nach der Versteigerung um Rechtssicherheit: Alle potenziell Anspruchsberechtigten sollten Erklärungen unterzeichnen, die Käufer schad- und klaglos zu halten. Patricia Leahy tat dies nicht, weswegen der Kauf rückgängig gemacht wurde.