Kunst: Bitte, tun Sie sich einen Zwang an

Klack. Klack. Klack. Die lebensgroße Marionette, die am Eingang der Ausstellung von Markus Schinwald im Linzer Lentos Museum steht, tappt unentwegt mit dem Fuß auf den Boden. Oben an der Decke quietscht der Mechanismus, der die Figur am Laufen hält.

Jetzt, wo der Rummel um den österreichischen Biennale-Künstler des Jahres 2011 verhallt ist, lässt sich hier in Ruhe feststellen, dass Schinwald nicht nur ein bildender, sondern auch ein lautmalender Künstler ist.

Im Lentos, wo seine breit angelegte Einzel-Schau noch bis 29. Jänner 2012 läuft, hat Schinwald eines seiner typischen Environments aufgebaut, in denen alles mit allem zu tun hat: In einer Landschaft aus aufgestellten und umgelegten weißen Wänden läuft hier ein Film, dessen raunende Tonspur gemeinsam mit dem Klappern und Quietschen eine unheimliche Atmosphäre erzeugt. Die Protagonisten des Streifens („Ten In Love“, 2006) tragen jene absurden Gewand-Kreationen, die teilweise auch im Original ausgestellt sind – etwa den „Schuh-Schal“, der sich in Form zweier Frauenbeine in Strümpfen um den Hals des Trägers schlingt.