Kunst: Arbeit jenseits des Stundenzählens

Iva Simčić präsentiert in der Schau auch zwei Gemälde, die junge Männer beim Videospielen zeigen: Diese Tätigkeit wird in Hinkunft noch verstärkt Verbreitung finden – wie das US-„Bureau of Economic Research“ 2017 herausfand, ziehen junge US-Männer heute das „ Gaming“ zunehmend der Erwerbsarbeit vor, die Automatisierung wird weiter dazu beitragen, 12-Stunden-Tag hin oder her. Die Künstlerin Simčić überblendet in ihrem Bild die anonymisierten Männer mit bunten Mustern, so als wolle sie andeuten, dass der Mensch im digitalen Zeitalter zunehmend zum Ornament mutiert.

Welche Tätigkeit aber im wirtschaftlichen Sinne produktiv ist, erfährt man oft genug erst hinterher. Der Tscheche Jiří Kovanda, dessen Aktions-Fotos aus den Jahren 1976–’77 einen historischen Anker der MQ-Schau bilden, wollte wohl primär Sand ins Getriebe streuen, als er sich auf öffentlichen Plätzen Prags in Kreuzhaltung aufstellte oder mit geschlossenen Augen in eine Menschenmenge marschierte: Kunst bestand oft genug darin, sich der Produktivitätslogik zu verweigern. Dass auch Kovandas Werke heute soliden Marktwert haben, ist eine Art Kollateralnutzen.

Der Kroate Igor Eškinja lagerte die Produktivkraft wiederum aus, indem er lediglich die Fingertapser von Besuchern an der Glastür des Louvre-Museums fotografierte.

Es ist ein Leichtes, von hier eine Linie zu den Smartphone-Schirmen zu ziehen, die wir täglich mit unserem Wischen und Tippen bearbeiten: Im Sinne der Datenindustrie sind wir alle höchst produktiv. Wem die Produktivität nützt, ist wieder eine andere Frage.