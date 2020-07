Kunst als hilfreicher Faustschlag

Und wir dachten, wir seien abgebrüht. Die Schüttaktionen mit Blut und Gedärmen von Hermann Nitsch, die inszenierten Selbstattacken von Rudolf Schwarzkogler oder Marina Abramović – all das schien, in Form körniger Fotos und unscharfer Videos, in der Schublade abgelegt, als Museumsmaterial einbalsamiert, entschärft.

Nun aber führt die Schau „Mein Körper ist das Ereignis“ die Dokumente der Aktionskunst noch einmal in solch geballter Form vor Augen, dass es einem Schlag in die Magengrube gleichkommt.

Es wurde dabei nichts neu inszeniert, geschönt oder an Sehgewohnheiten angepasst. Doch die Auswahl an Fotos und Videos, von denen das mumok eine der international bedeutendsten Sammlungen besitzt, lässt keinen Zweifel an der Brisanz jener Kunstrichtung, die in den 1960er und 1970er Jahren unter Namen wie „Aktionismus“, „Performance“ und „Happening“ international für Aufregung sorgte.