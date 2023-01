Kultursommer Wien 2023: Knapp 3.000 Bewerbungen eingelangt

Innerhalb von rund zwei Monaten haben knapp 3.000 Künstler, Künstlerinnen und Künstlergruppen ihre Projekte eingereicht. Ein 14-köpfiges Team wird daraus einen Spielplan kuratieren, der "ästhetisch, mitreißend und abwechslungsreich sein" soll, wird Sebastian Fasthuber, Kurator des Genres Literatur, in einer Aussendung zitiert.

Die Zahl der Einreichungen habe sich in den vergangenen Jahren stetig erhöht: "Das spricht einerseits für das Konzept des Kultursommer Wien, andererseits zeigt es aber auch, dass die Wiener Kulturszene höchst produktiv arbeitet und enorm viel zu bieten hat", betonte Caro Madl, Geschäftsführerin beim Kultursommer Wien. Vom 30. Juni bis 13 August lässt sich bei freiem Eintritt Kabarett, Literatur, Musik, Performance, Tanz, Theater und Zeitgenössischer Zirkus an neun Pop-up-Bühnen erleben - nicht nur im Zentrum der Stadt. Neue Standorte werden in den nächsten Wochen auf der Website www.kultursommer.wien bekannt gegeben.