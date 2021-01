Kulturjubiläen 2021: Von Dante über Proust bis Beuys

Frankreich feiert heuer Napoleon Bonaparte – der französische Kaiser starb am 5. Mai 1821 in der Verbannung auf der Südatlantik-Insel St. Helena – und vor allem seine Literaten: Gustave Flaubert, vor 200 Jahren geboren, begründete mit dem Roman „Madame Bovary“ das, was als modernes realistisches Erzählen gilt und schrieb Sätze wie: „Die einzige Art, das Dasein zu ertragen, besteht darin, sich an der Literatur wie in einer ewigen Orgie zu berauschen.“

Aus demselben Jahrgang stammt auch der nicht weniger skandalumwitterte Charles Baudelaire, der mit dem Gedichtzyklus „Die Blumen des Bösen“ den Grundstein für die moderne europäische Lyrik gelegt hat.