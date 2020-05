Kulturhauptstädte '12: Maribor und Guimarães

In Guimarães, dem 50.000-Seelen-Städtchen in der Nähe von Porto, steht "Aqui nasceu Portugal" in weißen Lettern auf der Stadtmauer: "Hier wurde Portugal geboren." Die sorgsam gepflegte Altstadt ist seit 2001 Weltkulturerbe der UNESCO. Bis zu 1,5 Millionen Besucher erwartet man sich durch ein Programm, das allein schon mit Name-Dropping vom englischen Regisseur Peter Brook, dem portugiesischen Filmemacher Manoel de Oliveira und – auch hier – Mario Vargas Llosa beeindruckt.