Mons & Pilsen: Kleinstadt-Metamorphosen

So wird am 17. 1. mit Glockenklang das Hauptstadtjahr eingeläutet. Der künstlerische Leiter Petr Forman, Sohn des Regisseurs Milos Forman, formuliert dazu ein großes Ziel: "Wir wollen mit der Kultur Menschen erreichen, die nicht von selbst kämen und die das auch nicht vermissen."

Pilsens Hauptplatz wird zur Kulisse des ersten Glockenläutens. Forman "plant das alles als eine Theatervorstellung, sie spielt sich im offenen Raum ab und ist für Menschenmassen bestimmt. Die Schönheit der Kathedrale und des Platzes wird zur Schaubühne, und die Menschen werden sich mitten im Geschehen befinden."

Das Jahresprogramm enthalte viele "leicht zugängliche Angebote auf hohem Niveau". Geplant ist ganzjährig Zirkus: Internationale Gruppen ohne Tusch und Tiere treten bis November ständig auf.

Zum Ausstellungshöhepunkt wird Gottfried Lindauer (1839–1926): Der Maler war nach dem Studium in Wien nach Neuseeland ausgewandert. Dort schuf er einzigartige Porträts von Maori-Oberhäuptern. Die Gemälde – noch bis 12. 4. in Berlin zu sehen – sind erstmals in der Geburtsstadt Lindauers ausgestellt. Eine andere Schau ist dem ebenfalls in Pilsen geborenen Animationskünstler Jiri Trnka (1912–1969) gewidmet. "Er war einer der ganz Großen des Puppentrickfilms", sagt Forman. Trnka arbeitete fast ausschließlich mit Handpuppen und verfilmte so auch Jaroslav Hašeks Schelmenroman "Der brave Soldat Schwejk".

Link: www.pilsen.eu