Kulturfinanzierung: So werden Sie Mäzen

Nach drei Aufrufen sieht Schröder die Bemühungen auf einem "guten Weg": "Bisher halten sich Kosten und Erträge die Waage – das ist zu diesem Zeitpunkt normalerweise nicht zu erwarten", sagt er. Auf Marktforschung zum Spenden-Potenzial hat das Museum aus Kostengründen verzichtet: "Wir springen da ins kalte Wasser", sagt Schröder. "Wenn ich nach zwei Jahren feststelle, dass es mehr kostet, als es bringt, werden wir das ohne viel Aufhebens einstellen."

Laut einer Studie der Wirtschaftsuniversität Wien machten 2011 nur zwei Prozent der Österreicher Geld für "Kunst und Museen" locker – beim Tierschutz waren es 20 Prozent. Für Günther Lutschinger, Präsident des Fundraising Verband Austria, liegt das geringe Aufkommen auch am spärlichen Angebot. "Wo nicht gefragt wird, kommt kein Geld", sagt er. "Wenn politische Anregungen gesetzt werden und die Häuser mit eigenen Teams daran arbeiten, muss der Spendenmarkt für Kultureinrichtungen nicht stehen bleiben."

In Richtung Politik spricht Lutschinger das Thema der steuerlichen Absetzbarkeit an: Denn während Spenden an Museen und Denkmalschutz geltend gemacht werden können, sind Institutionen wie Theater derzeit benachteiligt. Zudem brauche es konkrete Projekte, um Spender zu motivieren.