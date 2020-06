Kulturfinanzierung muss "realistisch sein"

Die Geschäfte brummen bei den Vereinigten Bühnen Wien (VBW). Trotzdem zaubert das zweitbeste Ergebnis in der VBW-Geschichte, was die Karten-Einahmen (28, 5 Mio. €) und die Auslastung (91,3 % im Inland) betrifft, Sorgenfalten auf die Stirn von Thomas Drozda: "Wir haben zwar einem Bilanzgewinn von 750.000 Euro, verlieren den Betrag aber durch eine Subventionskürzung" (2012 auf 36,35 Mio. €, davon 21,6 Mio. € für die Oper). Durch die Kollektivvertragserhöhung öffne sich eine Kostenschere, die ein "strukturelles Defizit in der gewaltigen Dimension" von 7,5 Mio € für 2012 erwarten lasse, durch Rücklagen gerade noch abgefedert.



Also Jammern auf hohem Niveau? "Nein", so Drozda. "Ich habe es nur satt, für Erfolg mit einer Subventionskürzung bestraft zu werden. Im Moment planen wir mit exorbitanten und eigentlich nicht wiederholbaren Einnahmen." Ob sich auch künftige Long-Run-Produktionen bewähren, sei schwer kalkulierbar. "Dafür hätte ich gerne Rücklagen gehabt."