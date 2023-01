Kulturelle Schäden bei Erstürmung des Regierungsviertels in Brasília

Bei der Erstürmung des brasilianischen Regierungsviertels am Sonntag wurden auch Kulturgüter beschädigt: Neben den Gebäuden von Oscar Niemeyer aus den 1950ern, die UNESCO-Welterbestatus besitzen, wurden auch Gemälde, Skulpturen und Möbel attackiert. So wurde ein Gemälde des Malers Emiliano di Cavalcanti, "As Mulatas", mit spitzen Gegenständen durchlöchert, eine Skulptur soll völlig zerstört worden sein. Ein Schreibtisch, auf dem der Präsident Juscelino Kubitscheck, unter dem das Regierungsviertel 1958 eröffnet worden war, einst gearbeitet hatte, sei als Barrikade benutzt worden, hieß es in Medienberichten.