Kultur im Wandel (2): Rollenspiele & Sex

Doch die "Klarnamen"-Diskussion hat neben dem politischen auch einen kulturellen Aspekt. Wer sich online eine neue Identität gibt, spielt eine ganz eigene, lebensnahe Form des Theaters. Diese Rollenspiele sind Hand in Hand mit dem World Wide Web entstanden: Zwischen Wunscherfüllung und Weltflucht haben sich User ein zweites (Online-)Leben verschafft, in dem sie schöner, reicher, gescheiter, witziger - oder was auch immer sonst sein können. Doch diese spielerische Form der Identität, die für viele ein Ventil im Alltag geworden ist, gerät zunehmend unter Druck. Denn online sind die Menschen noch etwas, das vielen nicht passt: kritischer, mit deutlichem Hang zur Revolution.



Zwar sind echte Namen im Internet auf dem Vormarsch. Allein die beiden Web-Unternehmen Google und Facebook konfrontieren künftig etwa die Hälfte aller zwei Milliarden Internetnutzer mit ihrer Klarnamen-Politik. Doch in den Seitengassen des Netzes gärt es. Im virtuellen Untergrund steht Anonymität überall dort hoch im Kurs, wo es um Protest, Geld und Sex geht.