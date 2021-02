Künstlerin Tess Jaray: „In mancher Hinsicht ist es eine Rückkehr“

Der Name von Lea Bondi-Jaray, Großtante der Malerin Tess Jaray, ist eng mit dem Fall „Bildnis Wally“ verknüpft, der die Restitution geraubter und abgepresster Kulturgüter aus vormals jüdischem Besitz Ende der 1990er-Jahre international ins Rollen brachte.

Lea Bondi-Jaray (1880– 1969) war die Eigentümerin der Galerie Würthle in der Wiener Innenstadt. In dieser Funktion handelte sie u. a. mit Werken von Künstlern wie Schiele und Kokoschka, auch Werke des deutschen Expressionismus gingen durch ihre Hände. Das Gemälde „Bildnis Wally“ von Egon Schiele (gemalt 1912) erwarb Bondi-Jaray für sich selbst. Der Salzburger Kunsthändler Friedrich Welz, der 1938 die „Arisierung“ der Galerie Würthle vorangetrieben hatte, presste ihr das Bild knapp vor ihrer Ausreise nach London 1939 ab.

Nach dem Krieg wurde „Wally“ jedoch nicht an Bondi-Jaray, sondern fälschlich an den Erben des Sammlers Heinrich Rieger zurückgegeben. Dieser verkaufte es an das Belvedere, von dem es wiederum der Sammler Rudolf Leopold im Tausch erwarb.

Als das „Bildnis Wally“ 1997 als Leihgabe nach New York ging, wurde das Werk von den US-Behörden beschlagnahmt. Es folgte ein zäher Streit, der 2010 in einem Vergleich zwischen US-Regierung, Leopold Museum-Privatstiftung und Bondi-Jarays Erben endete. Seither ist das Bild wieder in Wien.