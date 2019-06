Künstlerin Kiki Smith: Verletzung des Körpers, Wunden der Seele

Wenn auch Smiths Werk frei von direkt religiösen Inhalten ist, so erreicht ihr Zurschaustellen des verwundeten, leidenden Körpers in manchen Werken doch eine Intensität, wie man sie sonst nur in Christus- und Heiligendarstellungen im Mittelalter und Barock zu sehen bekommt. „Spanische und deutsche Maler schufen sehr direkte Arbeiten, in denen eine psychische oder spirituelle Wunde durch eine körperliche Wunde zum Ausdruck kam“, weiß sie. „Ich fand das sehr bewegend, als ich jung war.“