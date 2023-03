Künstler und Szenegastronom Michel Würthle gestorben

Der Künstler und Szenegastronom Michel Würthle ist tot. Der gebürtige Österreicher aus Hallstatt gründete Ende der 1970er-Jahre die legendäre "Paris Bar" im damaligen West-Berlin und machte daraus bald einen Treffpunkt von Schauspielern, Schriftstellern und Künstlern internationalen Formats. Würthle starb in der Nacht auf Donnerstag im Alter von 80 Jahren.

Martin Kippenberger, Damien Hirst oder Otto Sander

Würthle studierte Kunst in Wien. Schnell zog es ihn nach Paris, bald darauf nach Berlin, wo er mit dem ebenfalls ausgewanderten Oswald Wiener zunächst das "Exil" eröffnete, bevor er 1979 schließlich die "Paris Bar" übernahm. "Die Absicht war, ein Lokal zu schaffen, das - zumindest in der europäischen Welt, die ich kenne - eine Rolle spielt", sagte er einmal in einem Interview. Das war ihm gelungen: David Bowie, Billy Wilder und Gina Lollobrigida saßen ebenso an seinen Tischen wie Martin Kippenberger, Damien Hirst oder Otto Sander.

Michel Würthle im Interview: