Künstler in Wien um 1900: Stars von einst im Homeoffice

Der Schriftsteller Hermann Bahr hatte von seinem Arbeitszimmer im 4. Stock, Porzellangasse Nr. 37, zunächst einen schönen Blick auf den Liechtensteinpark und nach 1900 in Ober St. Veit auf Gustav Klimts Gemälde „Nuda Veritas“, von Joseph Maria Olbrich in die Holzverkleidung eingebaut.

Bei Johann Strauß im Haus in der Igelgasse standen im Parterre-Salon mit drei Fenstern in den Garten „ein entsetzliches Pianino mit wackligen, gelben Tasten, die wie das Gebiss einer pensionierten Hofopernsängerin“ aussahen, wie von Besuchern überliefert ist, und ein Harmonium, an dem der Walzerkönig meist komponierte.

„In seinem Arbeitszimmer standen eines Tages etwa zehn Kopisten an der Arbeit“, berichtet der Klavierbauer Ludwig Bösendorfer. „Johann Strauß geht, eine Pfeife im Munde, herum und diktiert ihnen die Instrumentierung zu einem neuen Walzer.“

Honorar beim Würfelspiel verloren

Am Abend wurde das Stück beim „Sperl“ in der Leopoldstadt gespielt, musste sogar dreimal wiederholt werden. Nach dem Konzert hat Strauß sein Honorar für den neuen Walzer beim Würfelspiel an seinen Musikverleger Carl Haslinger verloren.

Im Haus von Felix Salten in der Cottagegasse hingen an den Wänden ein Bild von Josef II. und eine Kopie des Canaletto-Gemäldes „Schloß Schönbrunn“. Büsten von Schubert und König David mit der Harfe standen am Schreibtisch des Nachtarbeiters, Vielschreibers und Erfinders von „Bambi“, dem wohl bekanntesten Reh der Welt.

Das „Atelier“ von Franz Lehár, ab 1908 Hausbesitzer in der Theobaldgasse 16 in Mariahilf, war mit Bildern und Theaterzetteln in allen Sprachen dekoriert. Worauf war der Operettenkönig am meisten stolz? Ohne eine Antwort nahm er eine in einen Goldrahmen gefasste Visitkarte von der Wand: eine Empfehlung für den 17-jährigen Lehár von Johannes Brahms.