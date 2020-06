Künftiger Festwochen-Chef geht "Real Deal" mit der Zukunft ein

Ein neues Festival im Mikroformat läuft am Freitag, 12.12., und am Samstag im Wiener WUK vom Stapel. Gar nicht mikro ist allerdings der Anspruch von "Real Deal!": "Ein Karneval der diplomierten Zuschauer, ein Mantra für Unbefriedigte, eine Pre-formance für ein neues Zeitalter, eine Turbospekulation" will man sein.

Das Programm, in dem Performancekunst und Clubkultur "remixt" werden, entstand in Koproduktion mit dem donaufestival. Dessen Intendant Tomas Zierhofer-Kin bespielte bereits in Krems erfolgreich multiple künstlerische Kanäle. Beim "Real Deal!" wird die federführende Gruppe God’s Entertainment ein konstatiertes "verringertes Bedürfnis nach Kultur" analysieren und dekonstruieren. Da God’s Entertainment als Artists in Residence seine zehn Jahre donaufestival wesentlich mitgeprägt hätten, "wurde Real Deal! auch aus dem Geist des donaufestivals geboren", so Zierhofer-Kin gegenüber dem KURIER.