5000 Kommentare zu Hitlers Irrsinn

In Österreich fällt diese jedenfalls nicht in die strafrechtliche Relevanz: Eine kommentierte wissenschaftliche Behandlung von "Mein Kampf" ist nicht strafbar, weil sie "das Gegenteil der NS-Wiederbetätigung erreichen will", hieß es aus dem Justizministerium zum KURIER.

"Mein Kampf" darf in Österreich ohnehin unverändert und unkommentiert verkauft werden – so lange dies nur wirtschaftlichen Interessen gilt. Auf dem Flohmarkt oder beim Antiquitätenhändler kann man das Buch (ver-)kaufen; die Händler dürfen es aber nicht "positiv bewerben". Denn strafbar wird es dann, wenn ein Verkauf "in der Absicht begangen wird, die NSDAP oder zumindest eine ihrer wesentlichen Zielsetzungen wieder zu errichten oder zu propagieren". Also bei einem Wiederbetätigungsvorsatz.

Auch Garscha betont: Es sei "keine Katastrophe", dass das Buch nun wieder zugänglich sein werde. Die wissenschaftliche Aufarbeitung allein werde aber keinen Rechtsextremen von seiner Gesinnung abbringen. Nicht zuletzt weil ein Download des unkommentierten Texts von "Mein Kampf" längst nur eine Suchanfrage entfernt ist. Entscheidend sei, den Menschen klar zu machen, "was das für ein Machwerk ist", sagt Garscha. Die kritische Ausgabe wird dafür in der Alltagsarbeit gegen Rechtsextremismus als Quelle zum Nachschlagen nützlich sein.