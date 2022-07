"Sibirien“ als großes Opern-Kino bei den Bregenzer Festspielen

Die großen Momente gehören dem Chor, die fordernden Passagen den Solisten. Die Musik klingt russisch, ist aber im Grunde italienisch, so als hätte sie sich nur in manchen Passagen verkleidet.

Die Geschichte ist schlicht und in knappen Szenen komprimiert. In deren Zentrum steht Stephana, eine Art Manon Lescaut, die vom vom Kuppler Gleby an wohlhabende Herren vermittelt wird. Doch davon weiß ihr wirklicher Geliebter, der junge Offizier Vassili nichts. Als er sie bei einem Fürsten antrifft, setzt er den Rivalen außer Gefecht und kommt in ein Straflager im titelgebenden Sibirien. Stephana folgt ihm. Als sie mit Vassili fliehen will, wird sie von den Wachen erschossen.