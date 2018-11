Akademietheater-Premiere: Die Welt hinter der Schamgrenze

Offen für alle – „Jede Partei hat ihr Gutes.“ – umschwirren den anfangs naiven Quereinsteiger Russek im Karussell der Lügen, Intrigen und Manipulationen sinistre Grafen, dubiose Medienleute und skrupellose Politikberater. Wie sie zwischendurch tanzen, erinnert frappant an Szenen aus der TV-Erfolgsserie „ Babylon Berlin“. Und alle haben doch nur eines im Sinn: Ihre eigenen Interessen. Während ihre im Original bedeutendere Rolle noch die Handlung vorantreibt, gibt Petra Morzé hier bloß die maßlos verwöhnte Ehefrau, der es „schrecklich geht, seit ihr Mann aufgegeben hat, was er am besten kann: Mit maximaler Weltverachtung sehr viel Geld zu verdienen“.

Zum mächtigen Medienunternehmer, der im Hintergrund die Fäden zieht, fehlt es dem aus der Josefstadt engagierten Florian Teichtmeister zwar an Souveränität, er punktet aber als Meister der Zwischentöne. Sabine Haupt als hinterhältige Anwältin mit Bärtchen zeigt beim knallharten Strategie-Coaching Beinarbeit. Nicht viel mehr als Staffage: Christina Cervenka als Russek-Tochter, Bernd Birkhahn und Valentin Postlmayr als Grafen.

Dass die unappetitlichen Erscheinungen der Regierungs- und Tagespolitik und ihrer Protagonisten hierzulande auf der Theaterbühne nicht sichtbar gemacht würden, kann man der Burgtheater-Direktorin Karin Bergmann bei der Wahl dieses Stückes mit Sicherheit nicht vorwerfen.

Ob’s allerdings auch jene erreichen wird, die an der Wahlurne beim nächsten Mal mit Erkenntnisgewinn gegen die Menschenfeindlichkeit der Knallchargen in der heimischen Politik agieren, steht auf einem ganz anderen Blatt.