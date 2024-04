"Kublai Khan": Eine krampfhaft modernisierte, langatmige Rarität

Denn erst jetzt, 238 Jahre nach der Komposition der Oper, findet am Theater an der Wien die italienische Erstaufführung (eine Aufführung in deutscher Sprache gab es 1998 in Würzburg) statt. Dabei wird ständig zwischen Zeitebenen hin und hergeswitcht, was an den unterschiedlichen Kostümen und den Bühnenbildern (einmal ein goldener mongolischer Palast, dann wieder dunkle moderne Wände) zu erkennen ist. Und dann wird noch so alles Erdenkliche an Klischees inklusive Videos penetrant belehrend hineingestopft: der Krieg in der Ukraine, die queere, heutige Gesellschaft werden etwa zum Thema.