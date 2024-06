Bodysurfing am Küchenfußboden

Günter träumt vom Bodysurfing am eigenen Küchenfußboden, schwadroniert über einen Truck Commander Version XXL und trägt den Aluhut - Sinnbild für Personen mit absurder Weltsicht, die Verschwörungstheorien anhängen – in sich drin.

„Provinz ist da, wo der Lehrer zu den Intellektuellen zählt“, sagte Rebers. Und wo Volkes Stimme der einfach Gestrickten, von Demagogen verführt, Wahlen entscheidet, möchte man ergänzen.

Hier im Stück konterkariert die krude Weltsicht, abwechselnd subtil-komisch, amüsant, traurig, erschreckend und mitunter verpackt in poetische Passagen, bezaubernd berührende Musik von Bach über Puccini und Schostakovich bis zu „Snow“, dem Drogensong der kalifornischen Rockband Red Hot Chili Peppers in Erinnerung an die letzte Après-Ski-Party im berüchtigten Ischgl. Und den hat man so schmissig mit Streichern garantiert noch nie gehört.



KURIER-Wertung: 4 von 5 Sternen