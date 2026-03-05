Die Urahnen des Überflusses, mit Turnschuhen aus Blei

„Sie treten zeremoniellen Objekten gegenüber. Bitte verhalten Sie sich in diesem Raum leise, um den spirituellen Andachtscharakter zu respektieren.“

Uff, denkt man da: Schon wieder dieser Ritual-Karneval im Museum, das ging ja schon einige Male richtig schief. Beim Kollektiv Superflux, das sich nun im Weltmuseum ausgebreitet hat, ist allerdings schnell klar, dass das Zeremoniell ein Kunstgriff ist, um den Blick aus der Distanz zu ermöglichen: Ein aus Blei gegossener Turnschuh ist nicht ernsthaft ein „Objekt, das mit saisonalen Erneuerungsritualen in Verbindung steht“, auch wenn ein Konnex zur Alltagsrealität erkennbar ist (wann kommt eigentlich die neue Frühjahrskollektion?).

Sich vorzustellen, wie Archäologen und Ethnologen dereinst auf unsere Gegenwart blicken könnten, ist als Idee nicht ganz neu. Doch Anab Jain und Jon Ardern exerzieren sie in ihrer Installation „Relics of Abundance“ (etwa: „Überbleibsel des Überflusses“) gekonnt durch. Die anspielungsreiche Installation ist das jüngste Werk des britischen Künstler- und Designerduos und das Herzstück der Ausstellung „The Craftocene“ im Weltmuseum.