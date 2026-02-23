Kunst

Im Dienste des Klimas wird Wien im Frühjahr zu „Kaorle“

Die zweite "Klima Biennale Wien" setzt von 9. April bis 10. Mai auf mehr Sichtbarkeit im öffentlichen Raum.
Michael Huber
23.02.2026, 16:44

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

46-222968719

„Es wird so getan, als ob die Klimaagenda eine temporäre Mode wäre“, klagt die Wiener Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler. „Aber wir wissen es besser. Nicht aus Arroganz, sondern aus Sorge um die Welt.“

Die Stadt hält also nicht nur an ihrem Fahrplan zur Klimaneutralität fest, sondern auch an ihrem Kunstfestival, das heuer von 9. 4. bis 10. 5. am Bewusstsein für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit arbeiten will.

Alarmierend: Was die verschärfte Klimakrise für Österreich bedeutet

Wenngleich die Mittel auch hier schrumpfen: Mit 500.000 Euro für das „Vorbereitungsjahr“, 850.000 für das laufende Jahr und 150.000 Euro an Drittmitteln kommt man gerade auf die 1,5 Millionen Gesamtbudget, die die Stadt bei der Erstausgabe 2024 noch allein stemmte (Sponsoren besserten dieses damals um 300.000 € auf; heuer ist die Bank Austria Hauptsponsor). 

Auch das Kunst Haus Wien, das als Trägerinstitution fungiert und die zentrale Ausstellung „Seeds“ rund ums Thema Samen ausrichtet, musste zuletzt starke Budgetkürzungen hinnehmen.

46-222968720

Straffung

Doch Festivalleiterin Sithara Pathirana – sie hat nach Rückzug des Mitstreiters Claudius Schulze die künstlerische Ausrichtung allein inne – setzt auf Straffung des Programms. Erstreckten sich die Beiträge bei der Erstausgabe noch von Mai bis Juli, so sollen nun Ausstellungen, Events und Bildungsangebote innerhalb eines Monats für Aufbruchsstimmung sorgen und Dinge begreifbar machen, die „schwer in den Kategorien menschlicher Sprache zu fassen sind“, wie Pathirana sagt: „Unspeakable Worlds“ (etwa: „Unaussprechliche Welten“) lautet das Festivalmotto.

Viel Atmosphäre verspricht dabei die Reaktivierung des Projekts „Kaorle (sic!) am Karlsplatz“: Die Künstlerin Margot Pilz hatte erstmals 1982 den Platz vor der Karlskirche mit Sand und Sonnenschirmen zur Begegnungszone umfunktioniert.

Margot Pilz: Vorreiterin mit geballten Fäusten und offenen Armen

Heuer kommen unter dem Titel „(No) Funny Games“ noch weitere Projekte im öffentlichen Raum dazu – so soll etwa ein aus natürlichen Materialien nachgeformter SUV neben der Kunsthalle am Karlsplatz langsam zu Kompost zerfallen, Plakatwände und Brücken werden mit Fotoserien oder Street-Art bespielt.

46-222968721

Die Wirtschaftsagentur präsentiert dazu geförderte Projekte aus einem Wettbewerb, der nach neuen Impulsen zur Nutzung von Freiräumen und zur Grätzelaufwertung suchte.

Freiräume

Aufgewertet wird dazu die Zusammenarbeit mit eigenverwalteten Kunsträumen, die bei der Erstausgabe zwar in großer Zahl als Partner genannt wurden, sich dann aber über teils fehlende Unterstützung beklagten. Nun hat Kuratorin Anne Faucheret zehn Räume ausgewählt, in denen Ausstellungen zu Klimathemen gezeigt – und mit einem Pauschalbetrag gefördert – werden.

Ein eigenes Festival-Areal wird es für die Biennale heuer nicht geben. 2024 hatte man am Nordwestbahnhofgelände ein solches eingerichtet, abseits von Veranstaltungen war dieses aber wenig besucht. Insgesamt zählte man bei der ersten Biennale 225.000 Besuche.

Wien Unicredit Bank Austria Ausstellung
kurier.at, hub  | 

Kommentare