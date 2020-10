"Klima-Lockdowns vermeiden“: Vienna-Biennale-Leiter über Thunberg, Klimafürsorge und Fleisch

Wird das bei der Biennale beantwortet?

Ein zentrales Motto ist: Von Smart zu Care. Wir wollen viele konkrete Ideen vorstellen und noch mehr Denkräume eröffnen. Etwa bei den weltweiten Transportwegen. Hier könnte man enorme Verbesserungen erzielen, wenn man diese digital für den Konsumenten nachvollziehbar macht. Welches Unternehmen engagiert sich lokal? Welches ist nur ein Trittbrettfahrer und täuscht Engagement vor? Was sind die Umweltkosten, die unbedingt einberechnet gehören? Wer hat Lieferketten um die halbe Welt, nur um minimale Kostenvorteile zu erzielen?

Vor der Pandemie sprach man gerne davon, dass die Stadt die Zukunft ist. Das ist jetzt ordentlich unter Druck geraten, die Reichen verlassen die Städte, die in der Klimakrise besonders leiden werden. Ist das Bild von der Stadt ein anderes?

Die Geschichte der Städte geht weiter, aber sie müssen viel besser werden. Man muss ländliche Qualitäten in die Stadt bringen, und urbane Qualitäten in den ländlichen Raum. Gerade in der Klimakrise muss man sich für die Stadt überlegen, wo und wie man für Kühlung sorgen kann, damit diese sich nicht weiter so stark anheizen. Das ist eine Aufgabe für die Zukunft. Man hat gerade gesehen, wie leicht eine Pandemie entsteht. Plötzlich liegt die Welt lahm. Wir werden uns auf diese Dinge einstellen müssen, nicht immer so radikal, aber doch. Und schauen, wie wir trotzdem Lebensqualitäten auch in den Städten haben. Wir schauen uns bei der Biennale sehr spezifisch an: Was bedeutet das für einen Bezirk wie Wien-Favoriten? Wo gibt es Potenziale, die man nutzen muss, um die urbane Qualität zu erhöhen? Und welche Entwicklungen gehen in die falsche Richtung? Es geht auch darum, die Transformation voranzutreiben.