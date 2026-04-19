Wie Wien war, als es angeblich fad war: MAK zeigt Fotos von Barbara Pflaum

Am 10. Juli 1954 zeigte die Bildbeilage des Wiener Kurier – Vorläufer der KURIER-Freizeit – eine Fotostrecke über „Österreich auf der Biennale di Venezia“. Neben Anton Lehmden hatte die Fotografin Barbara Pflaum auch „Fritz Hundertwasser “ (sic), Josef Mikl oder Johann Fruhmann auf dem Kunst-Event abgelichtet.

Als Chronistin der 1950er- und 60er-Jahre ist Pflaum wohlbekannt: Ab Mitte der 1950er bei der Wochenpresse angestellt, porträtierte sie Politiker und Staatsoberhäupter, war bei offiziellen Anlässen ebenso präsent wie bei Opern- und Theaterpremieren.

Die nun eröffnete, inhaltlich sehr dichte Ausstellung im Kunstblättersaal des MAK (bis 16. 8.) stellt aber andere Werkteile in den Mittelpunkt: Zu sehen sind Fotos, die Pflaum im Wiener Alltag anfertigte – spontan auf der Straße, auf Märkten wie dem Nasch- und dem Brunnenmarkt, in Kaffeehäusern, später auch bei Kundgebungen gegen den Vietnamkrieg. Manche der Bilder erschienen 1961 in dem Fotobuch „Wie ist Wien“.

Wäre dieses Buch bei einem internationalen Verlag erschienen, stünde Pflaums Stern am Foto-Himmel heute wohl höher, meint Karolina Ziębińska.