In diesem Salon ist Österreich: Nationalbank zeigt ihre Kunstschätze

1985 reiste Marty McFly erstmals ins Jahr 1955 und danach „Zurück in die Zukunft“. In Österreich dachte man gleichzeitig an das Jahr 1925 zurück – jenes Jahr, in dem die Schillingwährung eingeführt worden war, um der galoppierenden Inflation Herr zu werden. Und da der Rechnungshof 1983 bei der Kunstsammlung der Nationalbank den „fehlenden strategischen Ansatz“ bemängelt hatte, entschloss man sich, einen Schwerpunkt auf die Kunstproduktion der Schilling-Urzeit zu legen: „Neue Sachlichkeit“ hieß die Kunst jener Stunde, die Ausstellung, die diesem Stil den Namen gab, fand ebenfalls 1925 statt. Dass in Österreich alles mit der landestypischen Verspätung – und der nicht minder typischen Dämpfung der radikalen Impulse – ankam, ist eine der Einsichten aus der Schau „Premiere“ im Leopold Museum (bis 11. 10.).

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Aus der rund 2.300 Werke umfassenden Sammlung arrangierte die OeNB-Sammlungsverantwortliche Chiara Galbusera mit Museumschef Hans-Peter Wipplinger einen Parcours von 114 Exponaten, der sich eine klassisch-moderne und eine zeitgenössische Sektion teilt: In den späten 1990ern (es begann das Zeitalter des Euro) beauftragte man Klaus Albrecht Schröder, die Sammlung „zeitgenössisch“ zu erweitern. Schröder stieg parallel vom Chef des Länderbank-Kunstforums zu jenem der Albertina auf.

Geld, Macht, Kunst Zuvor hatte die OeNB ein Drittel des Betrages aufgebracht, der nötig war, um die „Sammlung Leopold“ zu sichern: Beim Gesetzesbeschluss 1994 rechnete man noch in Schilling, die OeNB investierte in Summe 1,2 Milliarden davon. Es war übrigens nicht das erste Mal, dass die Bank angerufen wurde, um Kulturgut für Österreich zu bewahren.

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In der ersten Hälfte der Schau sind nun mit Albin Egger-Lienz und Alfons Walde, Ludwig Heinrich Jungnickel oder Oskar Laske Helden der „gemäßigten“ Moderne aus Österreich zu sehen. Mit Werken von Rudolf Wacker, Franz Sedlacek oder Herbert Reyl-Hanisch kommt jene Spielart der „Neuen Sachlichkeit“ zu tragen, die ins Surreale kippt – und an die der „Phantastische Realismus“ nach dem Krieg anschließen sollte: Hier hat die OeNB-Sammlung ein Alleinstellungsmerkmal.