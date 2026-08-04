Sichtbar, unsichtbar, verräumt: Berührendes Projekt in der Secession

Aus den Augen, aus dem Sinn: Vermutlich gibt es in jeder Wohnung ein Kammerl, in das Dinge verräumt werden, mit denen man sich gerade nicht befassen will.

Dass man in den schönsten, größten Raum der Wohnung – „The Great Room“ – eine gigantische Trennwand einbaut, um dahinter Zeug zu verräumen, ist dann doch ein wenig ungewöhnlich.

„The Great Room“ heißt das gleichermaßen berührende wie durchdachte Langzeitprojekt, mit dem die US-amerikanische Künstlerin Katherine Hubbard bis zum 30. August im Souterrain der Wiener Secession gastiert. Die Bilder, die in der Schau zu sehen sind, entstanden im Haus von Hubbards Mutter, bei der 2020 – inmitten der Covid – Pandemie – eine Form der Demenz diagnostiziert wurde. Die Künstlerin, die sonst an der Carnegie Mellon University in Pittsburgh lehrt, war plötzlich für die Pflege verantwortlich – und machte daraus ein Kunstprojekt.

Das Ergebnis ist viel mehr als eine Dokumentation: Die Schau verbindet eine persönliche, für viele Pflegende wohl nachvollziehbare Geschichte mit sehr grundsätzlichen Fragen: Was bleibt, was verblasst? Was ist präsent, was hinterlässt Eindruck, was wird unsichtbar?