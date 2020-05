Kritik an "Club 2": Islamist eingeladen

Assem, der mittlerweile in Österreich die "Hizb ut Tahrir" öffentlich vertritt, trat am Mittwoch im "Club 2" zum Thema "Muslimische Frauen in Österreich: Zwischen Unterdrückung und Emanzipation" auf, im Vorfeld angekündigt als "Sprecher" der Gruppierung. Dass dies trotz des Betätigungsverbotes in Deutschland erfolgt ist, rechtfertigt der Sendungsverantwortliche, Robert Stoppacher, auf APA-Anfrage damit, dass Assem "als ein Vertreter einer ausgeprägt konservativen Auslegung des Islam eingeladen" worden sei. "Als einer von sieben Gästen erhielt er natürlich kein Forum zur Selbstdarstellung - ganz im Gegenteil: Herr Assem musste sich von fast allen anderen Teilnehmern heftige Kritik an seiner Auslegung des Islam, vor allem an seinem konservativen Frauenbild, gefallen lassen." Für das Thema und die Kontroverse im Club 2 sei es sehr wichtig gewesen, auch Vertreter dieser islamischen Strömung in der Runde zu haben. Weder gegen Assem noch gegen seine Partei gebe es vonseiten der österreichischen Behörden Ermittlungen, betonte man im ORF.



Kritik an der Einladungspolitik des ORF übte unterdessen die FPÖ: "Durch die Einladung dieses Islamisten signalisiert der ORF, dass er dessen wirre Thesen für diskussionswürdig hält. Das ist ein fatales Signal", sagte Generalsekretär Herbert Kickl in einer Aussendung.